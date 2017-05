Räumung von Roma-Siedlungen nach Mord an 3 Romnja

In Rom hatte es in der letzten Woche einen Brandanschlag auf das Wohnmobil einer Roma- Familie gegeben. Dabei wurden drei Schwestern im Alter von vier, acht und 20 Jahren getötet. Sie schliefen mit 6 weiteren Geschwistern und ihren Eltern in einem Wohnmobil am Stadtrand von Rom das mit einem Molotov-Cocktail beworfen wurde. Nach dem Mord war auf einer Mauer in der Nähe des Tatorts zu lesen: „3 Roma weniger.“ Der Europarat und die OSZE haben die italienischen Behörden zu korrekten Ermittlungen und raschem Opferschutz aufgefordert. Die Bürgermeisterin von Rom, von der 5 Sterne-Bewegung reagiert nun auf ihre eigene Weise auf den schrecklichen Mord. Sie kündigte die Zwangsräumung von Roma-Siedlungen an. (FK)