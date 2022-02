Radikal EU-Grenzen überwinden

Immer wieder werden Menschen in Bewegung an den europäischen Außengrenzen aufgehalten oder gepushbackt. Wie ist es möglich, von hier aus Menschen zu unterstützen und die Bewegung zu erleichtern oder zu beschleunigen?

Karla und Jojo, die beide Fluchthilfe leisten, erzählen davon, wie sie in direkten Aktionen Menschen in Bewegung nach Europa unterstützen. Sie konnten in den vergangenen Jahren dabei viel Erfahrung und Wissen sammeln, dass sie heute mit uns teilen. So können Menschen mit ähnlicher Aktionsplanung unterstützt werden in ihren Vorhaben.

Im Gespräch erhaltet ihr Informationen zu Aktionsvorbereitung und -durchführung sowie Gruppenprozesse und Nachbereitung von Aktionen.

Weiterführende Links:

https://la-presse.org/fluchthilfe/

https://overcomeborders.noblogs.org/how2radicallyovercomeeuborders_german/

https://so-nicht-bestellt.podigee.io/