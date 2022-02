ukrainische Aktivistin über die Situation in Kiew

Seit Donnerstag, dem 24.02. greifen russische Truppen die Ukraine an. Seither werden Kiew und weitere Gebiete der Ukraine mit Raketen und Marschflugkörpern beschossen.

Im Interview erzählt die Aktivistin Brie von der aktuellen Situation in Kiew, wie sich linke Strukturen vor Ort organisieren und wie Menschen unterstützen können.

Mehr Infos zu dem Projekt:

https://operation-solidarity.org/

https://linktr.ee/operation.solidarity

Informationen (russisch, ukrainisch, deutsch, englisch) zu der Situation an den Grenzen, Kontaktmöglichkeiten zu Menschen, die an die Grenze fahren, um Menschen in Bewegung abzuholen, etc.:



https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/wznYh8Q6eEGuTI-UrgBjqqwsUrz9JzlHFoL...