Während man die Niederlage Nazideutschlands im Westen am 8 Mai feiert, ist in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion der Tag des Sieges der 9. Mai. Musste etwa die Rote Armee einen Tag alleine weiterkämpfen? Wie traditionell ist die berühmte Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau, wie feiert man in der Ukraine und was bedeutet das alles für uns heute in Deutschland?

PS: Eine virtuelle Ausstellung zum 75. Jahrestag des Kriegsendes in Europa hat das Museum Berlin-Karlshorst organisiert.