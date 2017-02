"Dort ist zum Viertel unser vormals Volk" sang die sowjetische Musiklegende Vladimir Vysockij seinerzeit über Israel. Diese Nähe Israels zur Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten ist auch in der israelischen Musik erkennbar und seit der Einwanderungswelle aus der ehemaligen Sowjetunion in den 1990er Jahren sind die "Russen" nicht nur als Inspirationsquelle, sondern auch als Interpreten fest in den Charts verankert.