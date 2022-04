Radio Ech (russisch) 14.04.2022 - Engagement russischsprachiger Freiburger für die Flüchtlinge aus der Ukraine

Seit der großflächigen Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar helfen russischsprachige Freiburgerinnen und Freiburger, die sich in der facebook-Grupe Mitfühlendes Freiburg (Неравнодушный Фрайбург) organisieren, den am Hauptbahnhof ankommenden ukrainischen Flüchtlingen. Da die am Bahnhof vorhandenen offiziellen Informationsangebote sehr spärlich und nur auf Deutsch vorhanden sind, ist es an den Freiwilligen, den Ankömmlingen zu erklären, wie sie zur Landeserstaufnahmestelle (LEA) kommen, wo sie sich anmelden sollen, was für Optionen sie überhaupt haben und evtl. Übernachtungen zu organisieren, falls die Betroffenen eigentlich weiterreisen wollen, aber einen Zwischenstopp brauchen. Damit ist aber nur ein Teil ihrer Tätigkeiten beschrieben. Was sie sonst noch tun und woher ihre Motivation stammt, darüber haben wir mit Aleksandra Kliukina, einer der Gründerinnen der Gruppe, gesprochen.