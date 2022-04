Radio Ech (deutsch) 3.03.2022 - Russischer Überfall auf die Ukraine und die deutsche Linke

In de frühen Morgenstunden des 24. Februars 2022 marchierten die russischen Truppen zu Hunderttausenden entlang der gesamten russisch-ukrainischen Grenze und aus Belarus in der Ukraine ein. Russland weitete den seit der Annexion der Halbinsel Krim 2014 gegen die Ukraine geführten Krieg zum größten Krieg auf europäischem Boden seit 1945 aus. So sehr die deutsche Öffentlichkeit und damit auch deutsche Linken sich entsetzt geben, so unglaubwürdig wirkt das. Denn bis zuletzt verweigerte die deutsche Politik der Ukraine jeglischen Beistand und hinderete andere Staaten nach Möglichkeit daran, der Ukraine Waffen zukommen zu lassen. Und die deutsche Linke redete sich den Mund fusselig in ihrem Bemühen Russland als das große Opfer der westlichen Außenpolitik darzustellen, was auch immer das bedeuten mochte. Bis zum letzten möglichen Augenblick riefen die meisten Linken dazu auf, Russlands angeblichen Sicherheitsinteressen nachzugeben und die Ukraine dem russischen Imperialismus auszuliefern. Sowohl die deutschen regierenden Politikkreise als auch die deutsche Linke tragen Mitschuld an all dem Tod und Zerstörung, die Russland nun in die Ukraine gebracht hat, im sicheren Wissen, dass niemand der Ukraine beistehen wird, dass die Ukraine im militärischen Kampf allein sein wird. Nur die ukrainische Armee und die Bevölkerung dachten nicht daran ihr Land aufzugeben und leisten bis heute einen absolut unglaublichen Widerstand, der seinesgleichen sucht und gar nicht anders kann als Begeisterung und größten Respekt hervorzurufen.

Wer die Ukraine in ihrem antiimperialistischen Kampf unterstützen (und dabei ein wenig der moralischen Schuld wiedergutmachen) will, kann die ukrainischen Streitkräfte mit einer Spende unterstützen.