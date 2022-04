Radio Ech (deutsch) 10.03.2022 - Russischer Überfall auf die Ukraine und die deutsche Linke - Teil 2

Wir setzen unsere Auseinandersetzung mit der Reaktion der deutschen und generell westlichen Linken (von einigen Ausnahmen abgesehen) auf den russischen Krieg gegen die Ukraine seit 2014 und ganz besonders auf die derzeitige großflächige Invasion Russlands in der gesamten Ukraine fort. Waren die deutschen Linken seit 2014 bemüht den russischen Imperialismus in Schutz zu nehmen und die NATO als den eigentlichen Schuldigen darzustellen, haben sie sich seit dem 24. Februar auf die Position des bürgerlichen Pazifismus zurückgezogen und wünschen sich Verhandlungen und baldigen Waffenstillstand, als ob beide Seiten Schuld am Krieg tragen würden. Ganz im Gegensatz zu emanzipatorischen linken Traditionen die Unterdrückten zu unterstützen. Anstatt der Ukraine als Opfer des russischen Imperialismus beizustehen, fordern die Linken bloß keine weiteren Waffen zu liefern und stören sich lieber daran, dass die NATO-Staaten sich gezwungen sehen ihre Militärbudgets aufzustocken. Damit stellt man sich nicht nur auf die Seite des Angreifers, sondern auch direkt gegen die ukrainischen Linken, die sich mit allen Mitteln gegen den russischen Imperialismus einsetzen. So haben z.B. Kyiwer Anarchisten eine eigene Einheit der Territorialverteidigung gegründet und fordern ihre Genossen im Westen auf, sie bei der Beschaffung der Ausrüstung finanziell zu unterstützen. Ob die viel beschworene "internationale Solidarität" deutscher Linker so weit gehen wird, Gleichgesinnte zu unterstützen?