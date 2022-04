Radio Ech (russisch) 7.04.2022 - Russische Massaker in Butscha und anderen Orten der Ukraine

Seitdem die russischen Besatzer sich aus der Nordukraine zurückgezogen haben, wird deutlich, dass die russische Soldateska im eigenen Hinterland nicht minder wütete als an der Frontlinie. Sie erschossen zivilisten auf den Straßen, setzten Häuser in Brand, plünderten was sie mitnehmen konnten, vergewaltigten, folterten und erschossen ihre Opfer. Die Bilder und Berichte aus Butscha, einem Kyjiwer Vorort, gingen durch die Presse, aber nur weil das der erste Ort war, der nach Abzug der Russen zugänglich wurde. Dieselben Schreckensmeldungen kommen auch aus anderen vorher besetzten Orten und Regionen. Spätestens damit erteilten sie der deutschen Mantra, dass es keine militärische, sondern nur eine diplomatische Lösung geben könne, eine knallende Absage. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Greueltaten in allen besetzten Gebieten der Ukraine verübt werden. Diese müssen schnellstmöglich befreit werden, denn jeder Tag, den russische Truppen ukrainische Gebiete besetzt halten, bringt neue Schrecken, neue Zerstörung, neue Morde, neue vergewaltigungen über die Menschen, die in diesen Gebieten leben. Ein Waffenstillstand und lange Verhandlungen würden diese Menschen der russischen Soldateska für noch länger ausliefern. Der einzige Weg diese Menschen von diesem Horror zu befreien wäre die Ukraine mit allen Waffen auszustatten, die sie fordert. Denn eins haben die ukrainischen Kämpferinnen und Kämpfer gezeigt: Sie wissen besser, wie man die russischen Invasoren bekämpft, als alle westlichen vermeintlichen Experten.