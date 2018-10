Radio Ech (russisch) 20.10.2018

1.Interview mit Andriy May

Die ukrainische Famikiensgeschichte als Theaterstück im E-Werk. Ein Werk von Maksym Kurochkin und Regisseur Andriy May. Regisseur Andriy May hat unter dem Titel "Kherson" die Geschichte zweier Familien begleitet von den Fragen "Wo sind die Grenzen Europas? Was kostet die Freiheit?". Die deutsch-ukrainische Theaterproduktion des Theaters in Kherson und des Staatstheaters Stuttgart, Komödie und Drama in einem, bewegt sich zwischen Zeiten, Nationalitäten, Grenzen und Welten. Eine persönliche Geschichte, eingebettet in ein komplexes Weltgeschehe.

2. Frankfurter Buchmesse

Eindrucke aus der Redaktion über Gastland Georgien.