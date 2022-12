Radio Impuls w/ TX4

In der ersten Sendung von Radio Impuls am 18.12.2022 um 22 Uhr ist Patrick zu Gast, der sich schon einige Jahre mit der Produktion von (elektronischer) Musik beschäftigt, aber erst im August 2022 seine erste EP Cheerful Mercury | Wide-eyed veröffentlicht hat (https://djtx4.bandcamp.com). Zuerst sprechen wir über Tracks, die ihm als Inspiration dienen und ihn in seinem Sound-Design beeinflusst haben. Anschließend werden wir uns einen seiner unveröffentlichten Tracks genauer anschauen und uns anhand dessen über verschiedene Elemente seines Produktionsprozesses unterhalten. Mit einem DJ-Set schließen wir die Sendung ab.

Bei Radio Impuls geht es grundsätzlich um elektronische Musik. Im Zentrum stehen dabei die Neugier für den Sound, die Geschichte und die Entwicklungen von experimentelleren Genres, die sich an den Grenzen der Clubmusik entwickeln. Im Fokus stehen die Fragen, wie verschiedene Subgenres sich gegenseitig beeinflussen, wie dies mit der subkulturellen Szene, bestimmten Künstler*innen, Labeln und Orten zu tun hat. Auf der Sound-Ebene ist die Sendung damit die Fortsetzung dessen, was die Impuls Crew in Freiburg (https://soundcloud.com/impuls-crew) durch Auflegen und das Veranstalten von Partys unter anderem beabsichtigt: Neugier zu schaffen, um neugierig zu bleiben für andere, neue Left-Field-Sounds innerhalb der elektronischen Clubmusik.

Host: Montage

Alle vier Wochen Sonntags um 22 Uhr (open end). Die nächste Sendung läuft am 8. Januar 2023