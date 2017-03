Rapider Rückgang von Rechtsradikalismus in unser Gesellschaft

Ist die Zukunft Europas faschistisch? Über diese Frage diskutierten am 25. März im Freiburger Stadttheater verschiedene Gäste. U.a. der Literaturwissenschaftler, Kulturtheoretiker und Schriftsteller Klaus Theweleit. Bekannt geworden ist er für sein Werk Männerphantasien, das eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus darstellt. Theweleit machte sich in der Debatte im Theater, im Umgang mit den Rechten für das Ignorieren dieser, stark. In seinem Werk vertritt er die These, dass Faschismus sich zuvorderst durch faschistische, gestörte Körper auszeichnet.