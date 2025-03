Rassismus, Diskriminierung, Antiziganismus: wo stehen wir heute?

Rassismus ist im Alltag – auch hier in Freiburg. Über 1.000 dokumentierte Diskriminierungsfälle in Südbaden, ein Polizei-Hundesbissfall gegen eine Roma-Familie, ein 11-jähriger Sinto in Handschellen. Und trotzdem wird oft weggeschaut.

Wo stehen wir heute? Diese Frage stellt eine Veranstaltung am 15. März um 17 Uhr in der Reichwein-Schule Weingarten. die Veranstaltumg ist von Sinti Vereins Freiburg und Roma Büros Freiburg organisiert, und Berichten und Interviews mit Betroffenen werden auch teil davon sein.

Sie ist Teil der Wochen gegen Rassismus. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus starten am 15. März in Freiburg. Zwei Wochen lang gibt es Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen und Filmvorführungen. Themen wie Diskriminierung, Rassismus und Widerstand stehen im Mittelpunkt. Das Programm findet man unter diesem Link.

Doch Rassismus ist nicht immer laut und sichtbar. Oft steckt er in Denkmustern, Vorurteilen und gesellschaftlichen Strukturen – als kultureller Rassismus, eine subtiler und unsichtbar gemachte Form der Ausgrenzung.

Radio Dreyeckland hat mit Thomas Wald, Mitarbeiter des Roma Büros Freiburg, darüber gesprochen.