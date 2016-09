Rechte Herrschafts-Dominanz Dank Polizeihilfe in Bautzen durchgesetzt?

Eine skandalösen Pressekonferenz - Motto: Schuld waren die gehetzten Flüchtlinge - des Bautzener Revierleiters Uwe Kiltz am 14.9.16 war der Vorbote. Nach am gleichen Tag, nachdem sie am Abend zuvor mit rassistischen Hetzjagenden gegen eine Gruppe von 20 jugendlichen Flüchtlingen ihre Losung "Bautzen war nie, ist nicht und wird nie Bunt" veranstaltet und ihre exklusive Nazi Dominanz auf dem Bautzener Kornmarkt durchgesetzt hatten, verbuchten die Initiatoren des rechten Marsch einen zahlenmässigen Erfolg. Statt bis zu 120 für die Hetzjagd mobilisierten sie jetzt 350 ! Die noch am 9.9.16 auf knapp 300 bezifferte linksalternative Demo war auf 25 linksalternative Personen geschrumpft,

Während die 20 jugendliche Flüchtlinge polizeibehördlich unter Ausgangsverbot ab 19 Uhr und Alkohol Verbot gesetzt wurden, hatte die Polizei trotz -auch schriftlicher - Nachfrage keinen einzigen Verdächtigen aus den zahlenmässigen weitüberlegenen Kreis der 120 Nazis, die Hetzjagden und brutale Schläge gegen die Minderheit jugendlicher Flüchtlinge ausübten und videografierten (Weisse Wölfe).

Was gänzlich hier fehlte - Ermittlungen nach Rechts - setzte bruchlos die Untätigkeit gegen rechte Gewalt aus einer angemeldeten Nazi-Demo am Freitag, 9.9.2016 fort. Diese hatte bereits unverhohlen unter Polizeischutz den rassistischen und nazistischen Herrschaftsanspruch auf den öffentlichen Raum mit offener Gewalt gepaart. Auch hier hatte die Polizei einen einzelnen - später als Rädelsführer verschubten - jugendlichen Flüchtling unter dem Beifall der Nazis am Boden fixiert, weil er - alleine - sich den anstürmenden Nazis entgegenstellte.

Die Nichtermittlung nach Rechts scheint eine Konstante der Bautzner Polizei zu sein: bis heute konnte kein Tatverdächtiger zum professionell abgefackelten Hotel (Husarenhof) ermittelt werden, das als eine Unterkunft für einen Teil der gerade mal 625 in Bautzen lebenden Flüchtlinge in Aussicht stand. Schon damals applaudierte der Mob und behinderte die Löscharbeiten. Am Mittwoch 14.9.16 griffen die Nazis den eingesetzten Rettungswagen für verletzte Flüchtlinge an.

(kmm)

s.a. insbesondere zum 9.9.16: https://www.addn.me/nazis/organisierte-naziangriffe-in-bautzen/