DLF erklärt Überfall von 80 Nazideutschen auf 20 Flüchtlinge in Bautzen zu "Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen"

Nicht mehr auszuhalten ist die notorische Rechtslastigkeit des halbstaatliche Senders #Deutschlandfunk. Wenn in Bautzen zum wiederholten Mal in bester SA Stosstrupp Manier Nazi-Pöbel, der sich in ca. 80-120 Personen zusammenrottete, um Flüchtlinge nicht nur zu beleidigen sondern tätlich anzugreifen, macht in seiner Hauptnachrichtensendeleiste der Sender daraus "Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen".

Dass eine Vielzahl der Moderatoren der Politik Redaktion nicht nur rechtsoffen ab CDU/CSU sind, in Postillen wie Junge Freiheit schreiben usw. und dementsprechend rechtsoffene Themensendungen en masse produzieren, dass ist evident. Dass aber eine Nachrichten "gebung" a la offenen Naziappeasement geschieht, stellt eine neue Qualität da.

Übrigens: In Bautzen wählte jeder 4. Abstimmende Rechts- egal ob AfD oder NPD. In Bautzen jubelte eine Menge als ein Ex-Hotel (Husarenhof), das als Flüchtlingsunterkunft in der Stadtmitte projektiert war, im Februar "professionell" abgefackelt wurde und Jugendliche die Feuerwehr vom löschen abhalten wollten. Noch bei den Bautzener Demokratiewochenam 9. September organisierten Nazis eine Demo mit dem Motto „Bautzen war nie bunt, ist nicht bunt, wird nie bunt“. Zudem wollten die Organisatoren dieser Rechten Demo den Demokratiewochen „einen heftigen Dämpfer“ verpassen. Was sie realisierten als Leute vor ihrer Gewalt ins Kulturzentrum "Steinhaus" flüchten mussten.

s.a.: https://www.addn.me/nazis/organisierte-naziangriffe-in-bautzen/

kmm

Upgrade: Um 14:30 startete eine via Facebook ausgestrahlte PK der Polizeidirektion Bautzen (bis 15 :50). Dort erklärte der Revierleiter Uwe Klitz, die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber (säschs. Polizeijargon:UMA) für verantwortlich an der Hetzjagd der über 100 Nazis auf die jungen Flüchtlinge (Nazi Rufe: Der Kornplatz gehört uns- Wir sind das Volk). Dies ergebe eine Zeugenaussage (PM 15.9. 2:20 Uhr) - weshalb 4 UMA s als Tatverdächtige von Landfriedenbruch und Körperverletzungen verschubt wurden. Ausgehsperre und Alkoholverbot für alle 20 in Bautzen internierten UMAs seien vom LK Bautzen verfügt.

Eine schriftliche Beantwortung der RDL-Anfrage zu Inhalt und wann und von wem diese Zeugenaussage getätigt wurde, erfolgte bisher nicht. Nach einer Stunde PK mit ausschliesslichen Schuldzuweisungen an die gejagten Flüchtlingen und einer rassistisch und faschistoiden Hetze im begleitenden Facebook-Chat von AfD-Fans) wurde erstmals pflichtschuldigst auch erklärt, im rechten Milieu werde auch nach Tatverdächtigten von Landfriedensbruch und Körperverletzung gesucht. Diese hatten ab 22:30 Uhr auch die Asylunterkunft belagert und versucht die Sperre zur Spreeseite zu umgehen! (Übrigens: Bis heute sind zum abgefackelten Hotel keine Tatverdächtigen ermittelt, wie der OB für das weltoffene Bautzen reklamierte). Obwohl bereits am 9.9.16 bei der Demokratiewochen Hetzjadveruche gegen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Veranstaltet wurden , die sich auch dort wehrten, und unter Polizeischutz von Demokratiefreunden im Bautzener Kulturzentrum Zuflucht vor dem Nazimob gesucht werden musste.

Kein Nach-Fragen oder Erwähnung fand die Beobachtung, dass aus Sachsen Nazis wie auch Members der Brigade Halle seit der Aktion gegen das Demokratiefest gesichtet wurden.