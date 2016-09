Bautzener Polizei scheint gegen Nazitäter der Hetzjagd vom 14.9.2016 nicht zu ermitteln

Unmittelbar nach der per Video gestreamten Medienkonferenz des Leiters der Bautzener Dienststelle am 15.9. 16 auf der für jugendliche Flüchtlinge eine Ausgangssperre ab 19 Uhr und Alkoholverbot bekannt gemacht wurde, hat Radio Dreyeckland an die Bautzner Polizei eine Presseanfrage zu den Ermittlungen gegen die Nazibeeinflußte Hetzgruppen gestellt 20160915_PolizeanfargeiSachsen.pdf.

14 Stunden später am 16.9. 16 gab sich die Pressestelle der Polizeidirektion Görlitz pampig:"zu allen Ihren aufgeworfenen Fragen kann ich Ihnen aktuell nur antworten, dass die Ermittlungen zu den Vorfällen weiterhin mit Hochdruck geführt werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu laufenden Ermittlungen keine Einzelheiten oder Wasserstände vermelden."

Nachdem auch fünf Tage später, die Polizeidirektion Görlitz keine weiteren, ansatzweise konkreten Auskünfte zu dne konkrten Fargen übermitteltet. Es muss wohl folglich davon davon ausgegangen werden, dass in Sachsen die Polizei vorallem - wenn nicht ausschließlich - nur gegen Flüchtlinge ermittelt und agiert. Die rassistisch motivierten und nazistisch beeinflussten Tätergruppen scheinen - trotz eines Vorspiels u.a am 9.9.16 - ausserhalb des Fokus der säschsischen Polizeibehörden zu stehen, wenn sie Hetzjagden organisieren und realisieren.

(kmm)