Die meisten beherrschen ja ihren Diskurs instinktiv ganz gut, trotzdem hier eine kleine Anweisung wie man auch noch in Zeiten unmittelbar nach dem Mord an Walter Lübcke einen rechten Diskurs weiter pflegt. Der Autor bittet aber AfD, WerteUnion, Desiderius-Erasmus-Stiftung, Flügel, NPD etc. ihn nicht als Kursleiter anzufragen.

JPK