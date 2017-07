Kofelgschroa kommen aus Oberammergau im Allgäu und machen seit über zehn Jahren gemeinsam Musik. Typische Instrumente der Blasmusik verwenden sie auf etwas andere Weise, um mit verschrobenen, manchmal abstrakten Klängen ihre eigene Musikwelt zu bauen. Wir haben mit Maxi, dem Sänger der Band, über das Texteschreiben und ihr Leben in einem kleinen bayerischen Dorf gesprochen. Am Freitag, den 14. Juli sind Kofelgschroa live auf dem Zelt-Musik-Festival in Freiburg zu sehen.