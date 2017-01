"Research Refugees": Bundesweite Tour zur Filmvorstellung startet heute in Freiburg

Heute Abend veranstaltet die Freiburger Gruppe der Initiative Uni Für Alle eine Filmvorstellung und Diskussion mit den Filmemachern:

"Research Refugees"

Ort: Platz der Universität 3 - Kollegiengebäude 1 - Hörsaal 1010 Beginn: 20 Uhr.Eintritt frei. "Research Refugees" ist ein Dokumentarfilm zur sogenannten Flüchtlingskrise, produziert von Studierenden und Absolventinnen der Filmuniversität Babelsberg und der Bauhaus-Universität Weimar. 11 Episoden untersuchen die Stimmung in Deutschland und Europa, und geben den Geflüchteten ein Gesicht. Zwei der Filmemacher werden heute Abend den Film in Freiburg zeigen und für eine Diskussion zur Verfügung stehen. Sie beginnen hier in Freiburg ihre Tour zur Filmvorstellung durch Deutschland und die Schweiz.

Radio Dreyeckland sprach im Vorfeld der Veranstaltung mit Felix Pauschinger, einem der elf jungen RegisseurInnen, die an dem Filmprojekt Research Refugees gearbeitet haben. Er hat die Episode Kurzaufenthalt produziert und wird auch heute Abend zur Filmvorführung nach Freiburg kommen.