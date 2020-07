restrisiko

Die Themen: Der 75. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima und Nagasaki steht kurz bevor - laut Umfrage befürwortet eine große Mehrheit der Deutschen eine baldige Unterzeichnung des UN-Atomwaffen-Verbotsvertrags. Auf der anderen Seite: Nicht nur durch eine Partei geht ein tiefer Riß...

Zum Skandal um den Weiterbetrieb des AKW Neckarwestheim. Wir veröffentlichen hier die Neckarwestheimer Erklärung, die von den Mainstream-Medien nahezu ausnahmslos ignoriert wurde.

Dürfen Bürgerinitiativen einen Ministerpräsidenten als "skrupellos" bezeichnen? ... dazu einen Ministerpräsidenten, der in den Mainstream-Medien als grün deklariert wird? ...oder geht das jetzt zu weit?

In unserem vierten Beitrag geht es erneut um das geplante Puffer-Lager für Atommüll in Würgassen. Wozu wird ein neues Atommüll-Lager in Deutschland benötigt? Und was hat dies mit dem 120 Kilometer von Würgassen entfernten Schacht Konrad zu tun? Eine spektakuläre Aktion vor Ort brachte Licht ins Dunkel...