restrisiko (Ausgabe Dezember 2024)

Die Themen: Ganz abgesehen von sogenannten Wahlprüfsteinen sollten politische interessierte Menschen darauf achten, was Politikerinnen und Politiker in Deutschland im Gegensatz zu ihren Äußerungen tatsächlich getan haben - und was beispielsweise der Politiker Robert Habeck mit dem Ausdruck "unideologisch" meinen könnte...

Aus Frankreich erreichte uns am 21. Dezember eine negative Nachricht: Der seit 18 Jahren im Bau befindliche EPR-Atomreaktor ist nun in Betrieb gegangen.

Wie steht es hingegen mit dem sogenannten deutschen Atomausstieg? Auch in Teilen der Umwelt-Bewegung herrscht der Irrglaube vor, daß der Atomausstieg in Deutschland bereits Realität sei. Wir beschäftigen uns mit dieser Frage in unserem dritten Beitrag.

Atomenergie und "Künstliche Intelligenz" - häufig ist heutzutage von einem unabwendbaren Aufstieg der "Künstlichen Intelligenz" die Rede. Diese sei zudem mit einer enormen Steigerung des Strombedarfs verbunden. Wie ist die Entwicklung in Hinblick auf "Künstliche Intelligenz" (KI) tatsächlich einzuschätzen und wie war in der Vergangenheit der

Zusammenhang zwischen industriellen Revolutionen und dem Stromverbrauch?

Widerstand im Dreyeckland gegen das Projekt "Techno Centre" - Leider ist vielfach zu verzeichnen, daß die Bevölkerung im Dreyeckland noch kaum Bescheid darüber weiß oder sogar überhaupt noch nicht den Begriff "Techno Centre" gehört hat. Dabei läuft zur Zeit eine Anhörung von französischer Seite und es wäre dringend geboten, sich vor Ende dieser Anhörung am 7. Februar zu informieren - und sich an dieser Anhörung zu beteiligen.

Weiter wie auch in den vergangenen Jahren in der Weihnachts-Ausgabe von 'restrisiko' das Gedicht über das Restrisiko.