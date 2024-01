restrisiko (Ausgabe Januar 2024)

Die Themen: Diesmal Beiträge zur Atomenergie in Großbritannien und in Japan

Die britische Regierung ist weiter auf dem "Kernkraft"-Trip - eine Frage schon mal vorweg: Hat dies etwas mit dem Klima zu tun oder mit der Atombombe?

In Japan ist die Regierung ebenso fanatisch dahinter her, die seit 2011 außer Betrieb befindlichen Atomkraftwerke wieder ans Netz zu bringen - allerdings hat sie damit kaum mehr Erfolg als die britische... Was hier in Europa kaum bekannt wurde: Am Neujahrstag kam es in Japan zu einem starken Erdbeben, die Auswirkungen auf das AKW Shika wurden zunächst verheimlicht... Wie steht es jetzt mit der geplanten Wiederinbetriebnahme?