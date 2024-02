Rodungen für Gasleitung in Dietenbach verschoben - Christian Zissel dazu und Spatenstich mit Olaf und Bauvorbereitungen

Wenn Olaf Scholz am 27.2.2024 seinen symbolischen Spatenstich zum größten Wohnbauprojekt tätigen will, wird eine "Effizienz"Massnahme (BZ-Jargon) die Nutzung einer Gasdruckhohleitung als Baggerbiss in das Langenmattenwäldchen nicht vollzogen sein. Die Stadt hat sie auf Oktober 2024 verschoben.

Im Gegensatz zur Ankündigung der Stadt bei den Containern am Kreuzungspunkt mit der Gashochdruckleitung erst einmal zu zu warten, ist davon bis hin in Richtung Waldschneise durch Wegbaggern der Humusschicht nichts zu sehen.

Wir sprachen mit Christian Zissel zum "Etappenerfolg" , zur andauernden TINA-Politik der Stadtverwaltung