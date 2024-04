Neue Tricksereien zur Zerstörung der Waldflächen des Langenmattenwäldchen

Am 27. Februar 24 beschloss gegen vereinzelte Stimmen der Gemeinderat, noch ganz trunken von der Jubelfeier mit der Little Olaf den OB Martin Horn mit BGS Hubschaubereinsatz beehrte, die erneute Offenlage des 1. Bebauungsplans zu Dietenbach- Am Frohnholz. Ursprünglich sollte bereits Anfang April die Offenlage beendet sein, in deren Frist Einwendungen gegen die Waldzerstörungen und damit auch der Verdoppelung von Hitzespots sowohl des Rieselfeldes wie im neuen Stadtteil Dietenbach- ausweislich des Konzept KLAK Hitze - erhoben werden kann.

Auf Nachfrage von RDL wurde dann seitens der Stadtverwaltung nach dem Entscheid des VGH Mannheim, der den vorläufigen Baustopp der Gashochdruckleitung durch den Langemattenwald auf der Trasse durch dauerhafte Umwandlung auf der projektierten Trasse für die Stadtbahn aufrechterhielt, auf den 18.April verlängert.

Jetzt soll der Gemeinderat am 23.April aber gleich weitere der Tricksereien des seit 1.4. 24 nicht mehr Leiter der Projektgruppe Dietenbach fungierenden Prof. Dr. Engel durchwinken:

* die Erhöhung der dauerhaften Zerstörung des Langenmattenwäldchen allein für diese Trassen

betroffen ist das Habitat für die Haselmaus, dessen Inanspruchnahme statt von 1,16 auf 1,75 ha - eine Ausnahmegenehmigung ist beantragt und Beforschungsnisthöhlen wurden dieser Tage angebracht- plus das zerstörte Feldgehölz am Mundenhofparkplatz auf insgesamt 2,1 ha erhöht wird.

, dessen Inanspruchnahme statt von 1,16 auf - eine Ausnahmegenehmigung ist beantragt und Beforschungsnisthöhlen wurden dieser Tage angebracht- plus das zerstörte Feldgehölz am Mundenhofparkplatz auf insgesamt im Schul-bzw.Sportcampus von 1,4 auf auf 1,7 ha

das zutreffend gesamte betroffene Waldaufkommen nur im Bebauungsplangebiet Dietenbach-Frohnholz erhöht sich von 7,577 ha auf 7,87 ha also plus 3000 qm

von der dauerhaften =-Rodung -betroffen sind der Erholungswald entlang der Mundenhoferstr. insgesamt von 1,799 auf 2,0817 ha also mehr als ein Viertel des Waldes im Plangebiet von Dietenbach-Frohnholz. Darunter sind der Eichen-Hainbuchenflächen mit Waldweg im Umfang von 1,0833 ha und Rubinien-Rotbuchenbestände von 0,3808 ha zu roden

die Zahl der geschützten Tierarten, deren Schädigung nicht mehr ausgleichbar ist, erhöht sich auf 14. Die vermeintlich durch Ausgleichsflächen und "verlagerten" Tierarten reduziert sich auf 20.

* Trickkiste Teil 2 . Der hochumstrittene mit fake Bewertungen operierende und favoriosierte Bebauungsplan zur Stadtbahntrasse, der zusätzlich zu dem im Bebauungsplan zum verbreiterten Radanschluß an der Carl-von Ossietzky Str., die Strassenbahntrasse durch den Langenmattenwald führt und für die Wald- und Tierzerstörung ursächlich im Rahmen der TINA-Politik von Prof.Dr.Engel ist , soll nach Offenlage- Beschluß am 23.4.2024 im Gemeinderat nicht mehr im Gemeinderat beschlossen werden, sondern wegen der Wahl am 9.6.24 zum neuen Gemeinderat soll die Entscheidung über die Einwendungen an den Bauauschuß am 15.5.24 delegiert werden.

