Erstmals eine neue dissenting Vote zur Geheimsache Stadtteil Dietenbach im Freiburger Rat

Es ist wieder abenteuerlich wie Verwaltung und die überwältigende Mehrheit im Freiburger Rat einen strikten Kurs der Nicht(be-)achtung – bar jedes überzeugenden Argumentes – glauben durchziehen zu können.

Nach zwei nichtöffentlichen Sitzungen werden im Schnellverfahren quasi im Vorbeigehen ohne jegliche Debatte, die Einwendungen von Privaten, Naturschutzverbänden wie des BürgerInnenVereins Rieselfeld gegen den erst im Frühjahr 2024 zur Entscheidung anstehenden Bebauungsplan „Dietenbach am Frohnholz“ buchstäblich weggewischt .

Damit wird auch die Rodungungsfreigabe für 1,6 ha von 15,5 ha des Dietenbachwäldchen(=10%, insgesamt sollen zwischen einem Viertel ein Drittel gerodet werden:4,4 Ha) verfügt.

Dieser zusammenhängende Dietenbach-/Langenmattenwald verfügt neben seiner vielfältigen Habitatfunktion für geschützte Tier- und Vogelarten, auch stellt schon jetzt angesichts von Hitzewellen eine willkommene Kaltluftsenke für viele im nördlichen Teil des Rieselfelds wohnende Menschen dar und wird so genutzt.

Die in der Anlage1 wieder gegebene „Abwägung“ zur nach der Salamitaktik vorgezogenen Liquidierung der Einwendungen spottet jeder ernsthaften Auseinandersetzung mit diesen.

Es scheint seitens der Macher in der PG Dietenbach auf fehlende Klagebefugnisse oder mangelnde Finanzkraft der Bürgerinnen gesetzt zu werden.

Diese Durchzocke störte nur die Stadträtin Irene Vogel von den unabhängigen Frauen in ESFA, die ihre Stimmabgabe erklärte: 2:10



Die (interne) Rüge durch die Fraktionsspitze war ihr sicher.

Die Beteiligung an der Durchzocken gegen die jetzigen wie künftigen Bewohnenden-Interessen (17.000 Bewohnende auf einem Hitze-Hotspot mit einer defacto reduzierten wenn nicht beseitigtem natürlichen Kaltluftsenke zwischen zweis Stadtteilen) wird insbesondere sowohl nach dem Fiasko bei der "Wasserstoff" Energiezentrale 2021/22 im Gedächnis vieler FreiburgerInnen haften bleiben und die jetzt zweitgrösste Fraktionsgemeinschaft schrumpfen lassen.

(kmm.27.9.23)

TOP-Mappe von TOP 10 der 10. Sitzung des Gemeinderates vom 26.09.2023.pdf