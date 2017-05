Roma Abschiebung nach Serbien und Mazedonien/ Abschiebung nach Afhanistan

An diesem Dienstag den 30. Mai fand bereits die 2. Sammelabschiebung in diesem Monat aus Baden-Württemberg nach Serbien und Mazedonien statt. Von den 25 Betroffenen waren der ganz überwiegende Teil, nämlich 19, laut Regierungspräsidium Karlsruhe, Angehörige der Romaminderheit. Unter den Abgeschobenen waren 7 Kinder bis 14 Jahre. 6 Menschen wurden nach Serbien, 19 nach Mazedonien abgeschoben. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium 42 Menschen abschieben. Am morgien 31. Mai soll auch erneut eine Sammelabschiebung aus Deutschland nach Afghanistan stattfinden. In Baden-Württemberg gibt es dagegen u.a. in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Heilbronn und Tübingen Protestkundgebungen. (FK)