Rund und bunt – Sommer-Spezial 2023

„Rund und bunt“ gibt es eigentlich nur in den Jahren mit großen Fußballturnieren um einen Blick auf die Auswüchse des kommerzialisierten Sports zu werfen. Doch einigen wird garnicht bewußt sein, dass schon wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft vor der Tür steht, von der wir evtl. gar nicht so viel mitbekommen werden, nämlich die der Frauen. Warum das so ist, wollen wir besprechen.

Bunt wird es in unserer Sendung werden, weil wir mitten im „Pride Month“ stecken, dessen Werbewirksamkeit viele Firmen für sich entdeckt haben. Auch darüber wollen wir plaudern.

Und wir geben einen Zwischenbericht, über die CSD-Saison, die in vollem Gange ist. Hartmut wird vom CSD SaarLorLux 2023 berichten, der am letzten Wochenende stattgefunden hat. Einen Ausblick auf den CSD in Freiburg wird uns Ronny vom Freiburger Orga-Team geben.

Die Kultur kommt auch nicht zu kurz. Wir berichten von der aktuellen Musicalproduktion von „Cabaret“ im Kit Cat Club (Playhouse Theatre) in London. Und wir stellen Euch den Film „Bis ans Ende der Nacht“ vor. Dazu gibt es was zu gewinnen. Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Film.

Das alles natürlich gepaart mit entsprechender sommerlicher Musik aber auch mit ernsten Zwischentönen.

Im Studio: Alex und Hartmut