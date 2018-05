Schottland führt Mindestpreis für Alkohol ein

Schottland hat als erste Region weltweit einen Mindestpreis für Alkohol eingeführt. Ein entsprechendes Gesetz trat am 1. Mai nach langem rechtlichem Ringen in Kraft. Der Mindestpreis setzt sich aus dem Promilleanteil des Getränks und dem Flaschenvolumen zusammen. So muss eine 70cl Whisky-Flasche umgerechnet mindestens 15,60€ kosten und eine übliche Flasche Wein mindestens 5,30€.

Ärzteverbände und zivilgesellschaftliche Organisationen gegen Alkoholismus sprechen vom grössten gesundheitspolitischen Fortschritt seit dem Rauchverbot an öffentlichen Orten. 2016 waren mehr als Tausend Todesfälle in Schottland mit Alkohol verbunden, bei einer Bevölkerung von rund 5 Millionen Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr waren die mit Alkohol verbundenen Todesfälle um 10 Prozent gestiegen.

Laut der schottischen Premierministerin Nicola Sturgeon denken Regierungen in weiteren Staaten und Regionen in Europa über ähnliche Massnahmen nach, etwa in Irland und in Wales.

