Schulpflicht soll schon für Dreijährige gelten

In Frankreich soll die Schule künftig schon für Kinder ab dem Alter von drei Jahren Pflicht werden, also ab dem Kindergarten. Französischen Medien zufolge wird dies Präsident Macron heute Morgen verkünden. Diese Reform soll ab dem Schuljahr 2019/2020 gelten.

Bislang galt die Schulpflicht in Frankreich für Kinder ab dem Alter von 6 Jahren, also ab der Grundschule. Die Absenkung des Alters für die Schulpflicht wird als symbolische Geste abgetan, weil 97 Prozent der dreijährigen Kinder in Frankreich bereits jetzt einen Kindergarten besuchen. Laut der Tageszeitung "Le Monde" gibt es jedoch starke Unterschiede bei der Einschulung von Kindern. Besonders in den Überseegebieten würden im Schnitt rund 30 Prozent der Kinder keinen Kindergarten besuchen. Frankreichweit betreffe das 20.000 Dreijährige.

Der grosse Elternverband FCPE zeigt sich jedoch unzufrieden über die niedrige Betreuung an Schulen und fordert mehr Kindergartenpersonal. Im Schnitt muss in Frankreich ein Kindergartenlehrer 23 Kinder betreuen. Zum Vergleich gibt es unter allen Industrieländern der OECD durchschnittlich eine Kindergartenlehrerin für 14 Kinder.

