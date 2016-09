Absolut illegal: Französischer Bürgermeister verweigert Roma Kindern die Einschulung

In Frankreich verweigert der Bürgermeister der Pariser Vorstadt Saint-Ouen Roma Kindern, die in einer informellen Barackensiedlung im Ort wohnen die Einschulung, und das obwohl alle Kinder in Frankreich zwischen 6 und 16 Jahren der Schulpflicht unterliegen. Er möchte die Siedlung räumen lassen und die Kinder nicht in den Schulen sehen. Wir sprachen mit unserem Frankreichkorrespondenten, den freien Journalisten und Juristen, Bernard Schmid.