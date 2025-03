Schwarz-Rote Sozialpolitik: Sanktionen statt Hilfe?!

Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD haben am Donnerstag (13.03.) offiziell begonnen. In den Sondierungsgesprächen kristalisierten sich bereits Tendenzen der bevorstehenden Politik der heraus. Auch in der Sozialpolitik hat Schwarz-Rot bereits Pläne. Das Bürgergeld solle abgeschafft und durch eine sog. "Neue Grundsicherung" ersetzt werden. Dabei soll eine komplette Streichung der Sozialleistungen, bei Ablehnung von Beschäftigung in Zukunft möglich sein. Außerdem soll wieder mehr Wert auf Vermittlung in den Arbeitsmarkt gelegt werden. Was das bedeutet? Menschen, die Arbeitslos sind sollen um jeden Preis in die Beschäftigung gedrängt werden.

Was die kommenden Änderungen für Menschen, die Sozialleistungen beziehen bedeuten und wie die Regierung Menschen in Arbeitslosigkeit wirklich unterstützen könnte hat RDL mit Hannah Nieder gesprochen. Sie ist Teil von FRIGA - Der Freiburger Initiative Gegen Arbeitslosigkeit - und unterstützt Menschen, die Sozialleistungen beziehen oder Arbeitlos sind.