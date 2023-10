"Wer städtische Zuschüsse erhält, sollte auch ermäßigte Angebote bereithalten"

„Der Freiburg-Pass soll durch kostenlose und deutlich ermäßigte Angebote den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Freiburg, die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) oder Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Stadt ermöglichen.“

So heißt es auf der städtischen Homepage. Ermäßigungen gibt es im Theater, E-Werk, der VHS; den Hallenbädern, dem Kommunalen Kino,im SC Stadion etc. Der Freiburg Pass wird allerdings bisher kaum genutzt, ist vielen nicht bekannt und das Angebot ist auch nicht all zu breit.

Welchen Verbesserungsbedarf es gibt und was beim Freiburg Pass geplant ist, haben wir mit Gregor Mohlberg, Stadtrat der Linken Liste aus der Eine-Stadt-Für-Alle Fraktion besprochen.