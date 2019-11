Schwerpunkte der Kampagne "16 Tage Stopp Gewalt gegen Frauen" 2019

Der heutige Montag (25.11.) ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und damit gleichzeitig hier in Freiburg der Auftakt der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Über die Schwerpunkte bei den Aktionen und Veranstaltungen, die dieses Jahr in dieser Kampagne geplant sind, hat RDL mit Gudrun Wippel gesprochen. Sie ist mit der Organisation Menschenrechte3000 am Aktionsbündnis beteiligt:

6:29

Weitere Informationen und die gesamte Veranstaltungsreihe findet ihr auf der Webseite 16days-freiburg.de.