Schwule Welle - "Das Magazin" - Extra: Jens Hajek ("Unter uns") und Robert Hecklau

Am 13. Oktober freuen wir uns auf den "Unter uns"-Star Jens Hajek, der seit dem Frühjahr die Rolle des "Bösewichts" Benedikt Huber spielt. Selbstredend reden wir mit ihm über seine Rolle und seine Arbeit in der RTL-Soap, aber auch über seine bisherige spannende Karriere u.a. auch am Theater.

Und wir sprechen mit dem Moderator Robert Hecklau, den man ansonsten bei den Kolleg/innen den Saarländischen Rundfunks hören kann. Seit vielen Jahren engagiert er sich auch viel und gerne u.a. für den CSD SaarLorLux. Mit ihm wollen wir über seine Arbeit und sein Engagement reden.

Das und mehr, dazu die Veranstaltungshinweise und die Nachrichten aus der Schwulen Welt.

Mit: Hartmut und Dieter.