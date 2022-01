Schwule Welle – Das Magazin (Januar 2022)

Das erste Magazin im neuen Jahr – und wie immer widmen wir uns aktuellen Themen aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Boulevard.

Wir haben viel vor in unserer LIVE-Sendung!

Kürzlich machte der Verein vielbunt aus Darmstadt auf sich aufmerksam, weil er eine Stellungnahme veröffentlichte, in der er die Querdenker-Demos als Angriff auf die Queere Community verstand. Wir sprechen mit Timo Meyer und Benedikt Freitag vom "Arbeitskreis Politik und queere Bildung" bei vielbunt e.V. Darmstadt.

Außerdem ist uns die Freiburger Dragqueen Betty BBQ zugeschaltet, die sich am vergangenen Samstag an der Gegendemonstration zu den Corona-Protesten beteiligte. Was sind ihre Eindrücke?

Wir freuen uns auch auf die Influencerin und Rapperin Jenner Hendrixx aka Jnnrhndrxx, die gerade ihre zweite Single LICK IT herausgebracht hat.

Außerdem sprechen wir mit dem Sänger Leopold. Leopold macht queeren Glamour-Pop und kürzlich gab er bekannt, dass er sich für den ESC 2022 beworben hat. Bei uns stellt er seine aktuelle Single JAMES DEAN aus seinem neuen Album "Unattractive" vor.

Weitere Themen: Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2022 sowie die Kult-Ikone James Dean.

Und es erwarten Euch weitere Nachrichten aus der Schwulen Welt und Veranstaltungstipps.

Im Studio: Hartmut und Alex