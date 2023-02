Schwule Welle - Das Magazin vom 2. Februar 2023

Es gibt wieder viel zu besprechen – wir tun es. Die Themen sind sehr bunt und behandeln Politik, Gesellschaft, Kultur, Boulevard und nicht ganz viel mehr.

So sprechen wir gleich zu Beginn über einen Streit in der katholischen Gemeinde Bruder Klaus in Gundelfingen. In der Gemeinde gab es zuletzt Diskussionen, die es auch die Badische Zeitung geschafft haben. Auslöser war u.a. eine Regenbogenflagge, die seit einiger Zeit vor der Kirche steht. Während viele Gemeindemitglieder diese begrüßen, fühlen sich manche so sehr gestört, dass sie inzwischen eine andere Kirche zum sonntäglichen Kirchgang wählen.

Wir sprechen mit zwei Ministranten der katholischen Gemeinde Bruder Klaus live im Studio: Nelson Gomes und Peter Zepner.

Am vergangenen Freitag, den 27. Januar 2023 gedachte der Deutsche Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt der Gedenkstunde standen in diesem Jahr Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität im Nationalsozialismus verfolgt wurden.

Unter anderem sprachen die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, außerdem kam die Holocaust-Überlebende Rozette Kats zu Wort, die jüdischen Glaubens ist und sich auch für sexuelle Minderheiten engagiert.

Wir begrüßen Hans-Dieter Straup im Studio. Er war bis etwa vor einem Jahr ehrenamtlich u.a. Landes- und stv. Bundesvorsitzender der SPDqueer. Aus Altersgründen trat er dann zurück. Auf regionaler Ebene ist er aber noch immer als Vorsitzender der SPDqueer Freiburg und Breisgau Hochschwarzwald tätig und arbeitet für die SPDqueer-Bundesebene beim “Runden Tisch Artikel 3/3 Grundgesetz” der Initiative GFA. Außerdem ist er weiterhin Vorsitzender des SPD-Ortsverein Eichstetten im Kaiserstuhl, wo er mit seinem Partner wohnt. Seit vielen Jahrzehnten bereits setzt er sich für Akzeptanz und gleiche Rechte ein.

Etwas heitere dürfte es werden, wenn wir mit dem Musical-Darsteller Julian Wejwar plaudern. Thema sind aktuelle Inszenierungen im Londoner Westend, den Niederlanden und Deutschland.

Und wir sind gespannt auf den neuen Song „Winter“ von dem Leipziger Singer/Songwriter Aquario, den er uns persönlich vorstellen wird.

Dazu gibt es Nachrichten aus der Schwulen Welt.

Zu hören im Livestream auf www.rdl.de ab 19:30 Uhr am 2.2.2023 und ab 13:30 Uhr am 3.2.2023.