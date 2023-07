Ein Kessel Pinkes mit Schuss am 27.07.2023

Wir hatten in der Vergangenheit wieder einige illustre Gäste in der Sendung, die uns Rede und Antwort standen. Und damit diese Radioperlen nicht in den Archiven verstauben, präsentieren wir Euch heute wieder ein Potpourri an Interviews und O-Tönen von ausgewählten Gästen. Freut Euch auf John Riot, Lars Steinhöfel, Hans-Dieter Straup, Marcella Rockefeller sowie Nelson und Peter, Ministranten der katholischen Gemeinde Bruder Klaus in Gundelfingen.

Mit Schuss deshalb, weil wir das Ganze noch mit einem Gast würzen werden, der uns live in der Sendung Rede und Antwort stehen wird. Es ist der Sänger und Songwriter Jordan Hanson. Und wir stellen seinen aktuellen Song „Laut, wenn ich schweige“ vor.

Aufgepeppt wird das Alles mit einer gehörigen Portion passender Musik.

Eine Sendung von Alex