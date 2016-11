Schwule Welle präsentiert: Radio RainbowStars

Zum dritten Mal in Folge wird sich eine Novembersendung von Radio RainbowStars in politischen Gefilden bewegen.

Nächstes Jahr – also 2017 – steht für die Bundesrepublik Deutschland eine bedeutsame und richtungsweisende Bundestagswahl an. Wir mischen dabei mit und diskutieren mit Bundestagskandidaten unserer Freiburger Region. Eine zweite Diskussion ist für das kommende Jahr 2017 geplant. Beide Sendungen werden LSBTTIQ-Themen zum Inhalt haben, also speziell für die Community vielleicht doch wahlentscheidende Themen.Welche politischen und persönlichen Einstellungen haben die Bundestagskandidaten hierzu und auf welche Weise können sie in diesem Bereich aktiv werden, wenn sie gewählt werden?

Unsere Talk-Sendung bietet Politik pur,aber gemischt mit guter Musik.Ihr seid gespannt ? Wir auch.

Im Studio: Euer Team Jonny, Sonja, Andreas und Roland