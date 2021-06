Studie: „Psychiatrie und Subjektivität im Wandel. Erfahrungen von Patientinnen und Patienten in bundesdeutschen psychiatrischen Einrichtungen von den 1970er Jahren bis heute“ Karina Korecky vom Fachbereich Soziologie der Uni Freiburg berichtet in dieser Sendung über die, im Rahmen ihrer Studie von den Befragten geschilderten Eindrücken und Erfahrungen mit Zwang und Gewalt in der Psychiatrie.