Den Beitrag haben wir entlang des Stücks „Sin Miedo“ ohne Angst aufgegliedert,oder auch „nos sembraron miedo, nos crecieron alas“ was übersetzt heißt: Sie impften uns Angst ein und uns wuchsen Flügel.

Dieses Jahr am 8. März 2020 wurde es zum ersten Mal auf dem Zócalo in Mexiko performt, dem riesigen, bestimmt 100 auf 100 Meter großen Platz vor dem Regierungspalast in der 25 Millionen Stadt Mexiko Stadt performt wurde, als noch tausende Menschen versammeln konnten.

Über das Jahr ist es in verschiedenen Kontexten in Lateinamerika und auch in Spanien aufgegriffen worden.

Wir hören in verschiedene Versionen hinein und richten damit den Fokus auf die Aktivitäten zum 25. November in verschiedenen Ländern in Lateinamerika: Kolumbien, Urugay, Chile, Mexiko, Brasilien, in denen die Frauenbewegung die jeweilig dringendsten Mißstände zur Sprache bringt.

