Am Bahnhof von Bad Krozingen haben Aktivist*innen an einer Schalschutzwand an der der Bahn abgewandten Seite ausgediente Sonnenkollektoren montiert, um zu zeigen was denkbar und technisch machbar wäre so wie bereits in der Schweiz und in Österreich. Die asicher hilfreiche Idee wird seit bald 2 Jahrzehnten propagiert, trifft aber in Deutschland auf ein Schwarzes Verantwortlichkeitsloch und schlicht auf Desinteresse. Radio Dreyeckland sprach mit Sebastian Müller von Balkonsolar.