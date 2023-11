Soldatinnen – Frauen* in kriegerischen Auseinandersetzungen

Im Interview mit Prof. Silke Satjukow wollen wir die besonderen Bedingungen für Frauen in Kriegen – besonders in den so genannten totalen Weltkriegen – beleuchten. Satjukow liefert dabei spannende Einblicke in die Zeitgeschichte und erklärt u.a., warum Frauen im bewaffneten Kampf bisher weitgehend ausgeschlossen waren und es bis heute teilweise noch sind.

Musik gibt es ganz unpassend von der Harmonie- und friedliebenden Bernadette La Hangst, die am 10.11. ihr neues Album "Visionäre Leere" veröffentlicht hat.