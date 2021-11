Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen*

Am 25. November 2021, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* versammelten sich rund 150 Menschen auf dem Platz der alten Synagoge um gegen diese Gewalt zu demonstrieren. Der Frauenverband Courage eröffnete die Veranstaltung mit einem Redebeitrag und war mit einem Infostand vor Ort. Das kurdische Frauenkommitee brachte dann nach einem weiteren Redebeitrag und der traditionellen Nennung von Frauen*, die Femiziden zum Opfer, oder im Kampf für die Freiheit gestorben sind, mit einem kämferischen Demonstationszug Bewegung in die Sache. Über die Bertholdstraße und die Salzstraße ging es zum Ni-Una-Menos Platz, dem ehemaligen Augistinerplatz und wieder zurück zum Platz der alten Synagoge. Im folgenden hört ihr einen Zusammenschnitt der Veranstaltung und die einzelnen Redebeiträge findet ihr auch in voller Länge zum nachhören in unserer Mediathek.

5:25 Zusammenschnitt der Veranstaltung

4:46 Redebeitrag Frauenverband Courage

5:00 Redebeitrag des kurdischen Frauenkomitees

5:50 Redebeitrag der Frauen des demokratischen alevitischen Verein auf Türkisch