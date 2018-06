SOLID PLEASURE * 08.06.2018 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

ANDREAS REIHSE - Antikapitalist - Karl Marx's 200th - flac - Karl

NICK MASON'S SAUCERFUL OF SECRETS - Fearless - 2018-05-24 London - flac - -

MELVINS - Don’t Forget To Breathe - Pinkus Abortion Technician - CD - Ipecac

BUTTHOLE SURFERS - John E. Smoke - Hairway To Steven - CD - Blast First

SLEEP - Giza Butler - The Sciences - CD - Third Man

FU MANCHU - Il Mostro Atomico - Clone Of The Universe - CD - At The Dojo

AMPLIFIER - The Wave - The Octopus - DCD - Ampcorp. Industries

AMPLIFIER - Kosmos (Grooves Of Triumph) - Trippin' With Dr Faustus - CD - Ampcorp. Industries

RT-ZED - Secure Beneath Watchful Eyes - Funkpunk - CD - Hypermania

CREEP SHOW - Mr Dynamite - Mr Dynamite - CD - Bella Union

THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM - Ohmerica - Monolith Of Phobos - CD - PIAS

MELODY'S ECHO CHAMBER - Quand Les Larmes D'Un Ange Font Danser La Neige - Bon Voyage - CD - Domino

FATHER JOHN MISTY - Hangout At The Gallows - God's Favorite Customer - CD - Bella Union

MOUSE ON MARS - Résumé - Dimensional People - CD - Thrill Jockey

DAVID SYLVIAN & HOLGER CZUKAY - A Big Bright Colourful World - Plight & Premonition / Flux & Mutability - DCD - Groenland

