SOLID PLEASURE * 23.06.2017 * Playlist *

RADIOHEAD - Electioneering - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

RADIOHEAD - Man Of War - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

AMPLIFIER - The Commotion (Big Time Party Maker) - Trippin' With Dr Faustus - CD - Ampcorp. Industries

AMPLIFIER - Anubis - Trippin' With Dr Faustus - CD - Ampcorp. Industries

ROBERT PLANT & ALI FARKA TOURE - Fireside Session #1 / Whole Lotta Love - Le Festival Au Desert - mp3 - BBC

ROBERT PLANT & ALI FARKA TOURE - Fireside Session #2 - Le Festival Au Desert - mp3 - BBC

KRISTIN HERSH - When The Levee Breaks - Your Ghost - 12" - 4AD

DEARLY BELOVED - Who Wants To Know - Admission - CD - Aporia

IGGY POP - Repo Man - Post Pop Depression - Live At The Royal Albert Hall - DVD&DCD - Eagle Vision

PROPHETS OF RAGE - Unfuck The World - Unfuck The World - flac - Caroline

THE MOONLANDINGZ - This Cities Undone - Interplanetary Class Classics - CD - PIAS

TACKHEAD - Airborn Ranger - Friendly As A Hand Grenade - CD - World

TACKHEAD - Fatso - The Lost Tapes Vol. One & Remixes - DCD - Echo Beach

SHERWOOD & PINCH - Lies - Man Vs. Sofa - CD - On-U Sound

RADIOHEAD - Fitter Happier - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

GORILLAZ - Interlude: The Non-Conformist Oath - Humanz - CD - Parlophone

DEPECHE MODE - Where's The Revolution (Algiers Remix) - Where's The Revolution (Remixes) - CD - Sony

ALGIERS - Death March - The Underside Of Power - CD - Matador

ADULT. - P rts M ss ng - Detroit House Guests - CD - Mute

THE HELIOCENTRICS - A World Of Masks - A World Of Masks - CD - Soundway

JANE WEAVER - Did You See Butterflies - Modern Kosmology - CD - Fire

JANE WEAVER - The Architect - Modern Kosmology - CD - Fire

PLACEBO - Life's What You Make It [radio edit] - Life's What You Make It - flac - Universal

TODD RUNDGREN w/ DONALD FAGEN - Tin Foil Hat - White Knight - CD - Cleopatra

TODD RUNDGREN w/ TRENT REZNOR & ATTICUS ROSS - Deaf Ears - White Knight - CD - Cleopatra

GRACE JONES - Corporate Cannibal - Hurricane - CD - Wall Of Sound

IGGY POP - Mass Production - 2015-07-17 Lyon - flac - Arte Live

PALMS - Antarctic Handshake - s.t. - CD - Ipecac

CIRCLES - Target - Structures - CD - Bureau B

SUNN O))) & BORIS & IGGY POP - Blood Swamp - Confidential #04 - mp3 - BBC 6 Music

