Sorgt das Attentat in Mannheim für weniger Aufmerksamkeit, weil der Täter mutmaßlich Rechtsextremist war?

Am Rosenmontag raste ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Fußgängerzone in Mannheim. Er tötete dabei zwei Menschen und verletzte vierzehn teils schwer. Die mediale und politische Aufmerksamkeit ebbte relativ schnell ab, ganz anders als das nach den Anschlägen in Magdeburg und Aschaffenburg der Fall war. In Mannheim war der Täter kein Migrant. Täter deutsch, Aufschrei bleibt aus so lautet dazu der Prägnante Titel eines Artikels in der Kontextwochenzeitung. Geschrieben hat ihn die freie Journalistin Fides Schopp aus Mannheim. Wir haben mit ihr über die doch recht unterschiedlichen Reaktionen auf Anschläge gesprochen.