Phosphor-Recycling

Ohne Phosphor kann keine Pflanze wachsen. Mit mehreren tausend Tonnen düngt deshalb die Landwirtschaft die Böden in Deutschland. Doch bisher muss dieser Phosphor zu 100 Prozent importiert werden. Das soll sich in Zukunft ändern. Phosphor soll in Deutschland recycelt werden - und zwar aus Klärschlamm. Dazu wird gerade an etlichen Instituten geforscht und die ersten Recyclinganlagen

werden in Baden-Württemberg, auch mit Hilfe von EU-Mitteln, gebaut. Wie das funktioniert und ob sich das erfolgreich gestaltet, haben wir für euch in dieser Folge herausgefunden.



Eine Sendung von Fides Schopp und Isabel Röder.

"Europe in my Backyard" selbst ist ein EU-gefördertes Projekt in Kooperation mit Radios aus 6 EU-Mitgliedstaaten.