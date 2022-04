Forschungsförderung und Kohäsionspolitik

Während der Anteil der Hochschulfinanzierung durch Drittmittel stetig steigt, wird von staatlicher Seite immer weniger in Bildung investiert. Das deutsche Wissenschaftssystem ist geprägt von marktwirtschaftlichen Interessen und Gewinnorientierung. Für die Beschäftigten bedeutet das hoher Konkurrenzdruck und schlechte Arbeitsbedingungen. Doch was hat das mit Kohäsionspolitik zu tun?

Die EU fördert mit ihren Mitteln Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, also auch Forschung und Entwicklung für die regionale Wirtschaft, die wiederum durch Förderprogramme mit der Hochschul- und Wissenschaftslandschaft verknüpft sind.

Wie üblich stellen wir bei Europe in my Backyard ein Projekt in Baden-Württemberg vor, das mit Mitteln aus der Kohäsionspolitik gefördert wird. In der heutigen Sendung haben wir mit Dagmar Höppel über das Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen gesprochen. Außerdem holen wir uns Expertise zum Thema Hochschulfinanzierung von Andreas Keller, Vorstandsmitglied der Bildungsgewerkschaft GEW.

"Europe in my Backyard" selbst ist ein EU-gefördertes Projekt in Kooperation mit Radios aus 6 EU-Mitgliedstaaten.