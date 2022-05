Unionsbürger*innen in Armut

Die Bürger*innen der EU-Mitgliedstaaten haben mittels des Freizügigkeitsgesetzes die Möglichkeit sich innerhalb der EU frei zu bewegen, Arbeit anzunehmen und auch Sozialleistungen zu beziehen. Doch die damit verbundenen Hürden wie Sprachbarrieren und behördliche Diskriminierung machen vielen die Ankunft schwer, verschlechtern ihre Lebensumstände oder drängen die Menschen gar in Armut.

Der EHAP, der europäische Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Menschen soll durch seine Projekte helfen, die neu zugezogenen Bürger*innen vor Armut und Wohnungslosigkeit zu bewahren. In dieser Ausgabe von Europe in my Backyard stellen wir im Gespräch mit der Projektverantwortlichen Mila Hahn das Beratungsangebot von Anima – Ankommen in Mannheim vor. Anima bietet muttersprachliche Beratung und systematische Unterstützung für EU-Eingewanderte in prekären Lebenssituationen. Außerdem sprechen wir mit Lisa Schüler von der Brüsseler Vertretung des Caritasverbandes über die geschichtliche Entwicklung und die aktuellen Veränderungen des EHAP.