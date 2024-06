Ungleiche Formen des Gedenkens

Am kommenden Sonntag um 17h findet eine Kundgebung in Gedenken an Ertekin Özkan statt mit der Forderung nach einem Gerichtsverfahren. In Mannheim werden derzeit Schweigeminuten an Schulen für den getöteten Polizisten abgehalten. Das Verfahren gegen die Beamten, die Ertekin Özkan erschossen, wurde eingestellt. Die Familie von Ante P., der am 2. Mai 2022 durch Polizeigewalt zu Tode kam, legte Revision gegen das ihrer Ansicht nach zu milde Urteil gegen die zwei gewaltausübenden Beamten ein.

Ein juristisches Vorgehen ist extrem kostspielig. Der Verlust eines Familienangehörigen und die Retraumatisierung durch das Gerichtsverfahren führten zu Arbeitsplatzverlust und fi nanziellen Existenzängsten. Die Familie erhielt nach der Tat weder staatliche Unterstützung, noch eine Entschuldigung seitens der Polizei und Politik. Sie sind auf die Spenden angewiesen. Die Initiative 2. Mai sammelt für das Revisionsverfahren aktuell Spenden:

"Wir müssen über Empathie sprechen. Und wir müssen Rassismus, Ableismus und Gewalt gegen Frauen zusammendenken als Phänomen einer sich nach rechts radikalisierenden Gesellschaft" sagt Chana von Initiative 2. Mai Mannheim.